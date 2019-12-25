Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на предприятие под Белгородом

FPV-дрон сдетонировал на предприятии в селе Новостроевка-Первая.

Один мирный житель погиб во время атаки украинских дронов на Белгородскую область. Также ранения получила мирная жительница, сообщил в Telegram-канале региональный оперативный штаб.

В сообщении отметили, что в Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая на предприятии сдетонировал FPV-дрон Мужчина скончался на месте от полученных травм. Также повреждения зафиксировали во входной группе складского помещения.

По данным оперштаба, в городе Шебекино после взрыва боеприпаса ВСУ женщина получила осколочное ранение плеча. Пострадавшую доставили в Шебекинскую больницу.

Также в пяти многоквартирных домах выбило окна. В одной из квартир произошло возгорание, на месте работали сотрудники МЧС. Кроме того, в городе от атак FPV-дронов повреждения получили три автомобиля.

Ранее мы сообщали, что при атаку ВСУ на Белгородскую область погибли три человека, еще семь пострадали.

Фото: Piter.TV