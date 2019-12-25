Атака ВСУ на Белгородскую область: погибли три человека, 7 ранены

За прошедшие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию региона.

Три мирных жителя получили смертельные ранения, семь пострадали за минувшие сутки в Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев

Он отметил, что в Борисовском и Шебекинском округах погибли человека. В Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах с ранениями в больницу попали 7 человек. Все пострадавшие продолжают лечение амбулаторно.

Шуваев подчеркнул, что за минувшие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию Белгородской области. Враг совершил шесть обстрелов с применением артиллерии и реактивной системы залпового огня. Также производились сбросы взрывных устройств с БПЛА. Расчёты ПВО сбили и ликвидировали 132 беспилотника.

Ранее мы сообщали, что при атаке БПЛА на Геленджик пострадали 58 человек.

Фото: Piter.TV