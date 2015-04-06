Оперштаб региона сообщил о последствиях удара ВСУ.

Мужчина погиб и женщина травмирована при ударах Вооруженных сил Украины в ночь на 27 августа по городу Шебекино, расположенного на территории Белгородской области. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штата по российскому региону. Известно, что противник атаковал российские муниципалитеты на приграничной территории.

В городе Шебекино в результате обстрела погиб мужчина… Кроме того, в городе от удара FPV-дрона по частному дому женщина получила акубаротравму. Медики скорой оказали помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась. пресс-служба оперштаба по Белгородской области

Местные специалисты пояснили, что в результате удара армии киевского режима в регионе пробита крыша, посечены остекление и забор. Еще несколько дронов врага атаковали два предприятия. Там оказались разбиты окна, повреждены кровли и фасады помещений.

При ракетном обстреле белгородского села погибли шесть человек.

Фото: Telegram / Оперштаб Белгородской области