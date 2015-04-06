При ударах ВСУ по Шебекино в Белгородской области погиб мужчина

Мужчина погиб и женщина травмирована при ударах Вооруженных сил Украины в ночь на 27 августа по городу Шебекино, расположенного на территории Белгородской области. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штата по российскому региону. Известно, что противник атаковал российские муниципалитеты на приграничной территории.
В городе Шебекино в результате обстрела погиб мужчина… Кроме того, в городе от удара FPV-дрона по частному дому женщина получила акубаротравму. Медики скорой оказали помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась.
пресс-служба оперштаба по Белгородской области
Местные специалисты пояснили, что в результате удара армии киевского режима в регионе пробита крыша, посечены остекление и забор. Еще несколько дронов врага атаковали два предприятия. Там оказались разбиты окна, повреждены кровли и фасады помещений.
При ракетном обстреле белгородского села погибли шесть человек.
Фото: Telegram / Оперштаб Белгородской области
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