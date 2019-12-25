Удар ВСУ по Свердловской области. БПЛА рухнули на жилые дома и логистический центр

Всего над регионом уничтожили восемь украинских беспилотников.

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Свердловскую область. БПЛА и обломки попали в жилые дома и логистический центр, сообщил в "Максе" губернатор региона Денис Паслер.

После обстрела на территории склада торговой компании произошли возгорания. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Погибших в ходе атаки вражеских беспилотников нет.

Паслер призвал жителей сохранять бдительность и спокойствие, поскольку угроза атаки ВСУ на Свердловскую область сохраняется. Также губернатор напомнил о запрете на публикацию фото и видео с последствиями атак БПЛА.

Ранее мы сообщали, что в результате падения беспилотника Вооруженных сил Украины на территории промышленной зоны в Уфе произошел сильный пожар, обошлось без жертв.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)