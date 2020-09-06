На 108-м километре КАД столкнулись Citroen и Volkswagen

От удара один из автомобилей перевернулся и улегся на крышу.

Утром в субботу, 3 июля, в Петербурге на 108-м километре внешнего кольца КАД произошло страшное ДТП. Дорогу не смогли поделить Citroen и Volkswagen.

Свидетели события опубликовали в Сети фотографии с места аварии. На кадрах можно увидеть перевернутый французский автомобиль.

Информация о пострадавших уточняется. Сейчас на месте случившегося работают правоохранители. Выясняются обстоятельства ДТП.

Водители отметили, что на месте столкновения образовалась пробка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 375 аварий. В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 14 человек, ранены – 18 человек, один из них – ребенок, погибших нет.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург