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За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 375 аварий
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За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 375 аварий

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В результате ДТП никто не погиб.

За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 375 аварий. Об этом в в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 14 человек, ранены – 18 человек, один из них – ребенок, погибших нет.

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной столкнулись самокатчик и грузовик.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО; pixabay.com

Теги: гибдд, дтп, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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