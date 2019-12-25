На Октябрьской набережной столкнулись самокатчик и грузовик

Самокатчика увезли на скорой помощи.

В пятницу, 2 июля, в Невском районе Петербурга самокатчик столкнулся с грузовиком. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

ДТП произошло на Октябрьской набережной при повороте на Тельмана.

По данным очевидцев, после столкновения самокатчик остался жив, но сам он встать не смог, его увезли на автомобиле скорой помощи.

Несколько дней назад самокатчицы столкнулись на тротуаре в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Татьяна Витюгова)