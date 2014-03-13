Самокатчицы столкнулись на тротуаре в Петербурге

Обеих пострадавших забрала скорая.

Видеорегистратор петербуржца снял аварию двух самокатчиц на тротуаре в Приморском районе города. Видео опубликовано в группе "ДТП и ЧП".

Девочки на самокатах не смогли разъехаться на Комендантском проспекте у дома № 17/1. Судя по кадрам, столкновение было сильным.

К упавшим тут же бросились прохожие, но поднимать одну из них не рискнули. Позже пострадавших увезла скорая.

Ранее самокатчик разбил голову на Коломенской, въехав в яму.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Дмитрий Дорофеев)