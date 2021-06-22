  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:43
73
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Самокатчик разбил голову на Коломенской, въехав в яму

0 0

Пострадавший отказался от медицинской помощи, хотя повреждения были значительными.

Вечерняя поездка на самокате плохо закончилась для молодого человека на углу Волоколамского переулка и Коломенской. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Судя по кадрам, пилот не заметил яму и самокат выбило из-под ног. В итоге он пролетел по асфальту и разбил голову. Ему на помощь сразу пришли прохожие.

Пострадавший отказался от медицинской помощи, хотя повреждения были значительными.

В начале июня дебошир разбрасывал и ломал самокаты в центре Петербурга.

Видео: Piter.TV

Теги: волоколамский переулок, коломенская, самокат
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии