Самокатчик разбил голову на Коломенской, въехав в яму

Пострадавший отказался от медицинской помощи, хотя повреждения были значительными.

Вечерняя поездка на самокате плохо закончилась для молодого человека на углу Волоколамского переулка и Коломенской. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Судя по кадрам, пилот не заметил яму и самокат выбило из-под ног. В итоге он пролетел по асфальту и разбил голову. Ему на помощь сразу пришли прохожие.

Пострадавший отказался от медицинской помощи, хотя повреждения были значительными.

В начале июня дебошир разбрасывал и ломал самокаты в центре Петербурга.

Видео: Piter.TV