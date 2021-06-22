Самокатчик разбил голову на Коломенской, въехав в яму

Вечерняя поездка на самокате плохо закончилась для молодого человека на углу Волоколамского переулка и Коломенской. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.
Судя по кадрам, пилот не заметил яму и самокат выбило из-под ног. В итоге он пролетел по асфальту и разбил голову. Ему на помощь сразу пришли прохожие.
Пострадавший отказался от медицинской помощи, хотя повреждения были значительными.
В начале июня дебошир разбрасывал и ломал самокаты в центре Петербурга.
Видео: Piter.TV
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