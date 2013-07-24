Дебошир разбрасывал и ломал самокаты в центре Петербурга

Сегодня, 5 июня, в Петербурге неизвестный мужчина выкидывал самокаты на проезжую часть и ломал их. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Сотрудники полиции задержали хулигана и увезли его в 76-й отдел. Объяснять причину своих действий дебошир отказался.
Подробности произошедшего выясняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что пенсионерка сломала позвоночник, столкнувшись с самокатом. Прогулка по тротуару закончилась для пенсионерки госпитализацией. Теперь она лечится в отделении нейрохирургии. А самокатчик улетел прочь на своем двухколесном.
Видео: Piter.tv
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