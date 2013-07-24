Дебошир разбрасывал и ломал самокаты в центре Петербурга

Правоохранители задержали ненавистника двухколесного транспорта.

Сегодня, 5 июня, в Петербурге неизвестный мужчина выкидывал самокаты на проезжую часть и ломал их. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Сотрудники полиции задержали хулигана и увезли его в 76-й отдел. Объяснять причину своих действий дебошир отказался.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пенсионерка сломала позвоночник, столкнувшись с самокатом. Прогулка по тротуару закончилась для пенсионерки госпитализацией. Теперь она лечится в отделении нейрохирургии. А самокатчик улетел прочь на своем двухколесном.

Видео: Piter.tv