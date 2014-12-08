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Пенсионерка сломала позвоночник, столкнувшись с самокатом
Сегодня, 14:29
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Пенсионерка сломала позвоночник, столкнувшись с самокатом

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Накануне неизвестный на двухколесном транспорте сбил бабушку на проспекте Просвещения. Прогулка по тротуару закончилась для пенсионерки госпитализацией.

В пятницу, 4 июня, в больницу Петербурга поступила пенсионерка с переломом позвоночника и закрытой позвоночно-спинномозговой травмой. Об этом сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло на проспекте Просвещения. Женщина спокойно гуляла по пешеходной части. По ее словам, неизвестный сбил ее на самокате около 14 часов дня. Пострадавшую госпитализировали. Теперь она находится в отделении нейрохирургии.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Красносельском районе задержали самокатчика, сбившего женщину с ребёнком. Лихачом оказался 32-летний петербуржец, против него возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Фото: pixabay

 

Теги: пенсионеры, петербург, самокаты, травмы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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