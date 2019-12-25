Жителей Котовска просят не покидать дома из-за угарного газа после пожара на Wildberries

Алексей Плахотников рассказал о последствиях удара БПЛА ВСУ по российскому городу.

Жителям города Котовска в Тамбовской области местные власти советуют не перемещаться по территории минимум два дня для предотвращения отравления угарным газом и продуктами горения из-за пожара, который ранее возник на логистическом центре Wildberries в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление через национальный мессенджер "Макс" сделал глава Алексей Плахотников. Чиновник также попросил население держать закрытыми окна и балконы, а также использовать систему доставки продуктов и необходимых товаров. Кроме этого начальник рекомендовал заботиться о самочувствии близких людей, соседей и пациентов, которые страдают от астмы и прочих заболеваний.

На складском комплексе Wildberries сильный пожар, дым и смог быстро распространяются на город. Во избежание отравления угарным газом и продуктами горения убедительно прошу вас воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня. Алексей Плахотников, глава города

Губернтор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил в социальных сетях, что в ночь на 26 августа Котовск подвергся массированной террористической атаке БПЛА противника. Системой противовоздушной обороны (ПВО) и силами мобильных огневых групп "БАРС-Тамбов" ликвидировано 16 вражеских дронов. В результате ударов БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Согласно имеющимся данным, площадь пожара составила свыше ста тысяч квадратных метров. По предварительной информации, один сотрудник Wildberries получил сотрясение мозга от взрывной волны.

Объект Wildberries в Екатеринбурге загорелся после атаки БПЛА, идет тушение огня.

Фото: Макс / Алексей Плахотников