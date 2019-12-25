Жительницу Мурино подозревают в умышленном поджоге дома и автомобилей бывшего сожителя

По подозрению в совершении поджогов задержана 38-летняя женщина.

26 июля сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнюю жительницу Ленобласти, подозреваемую в организации умышленных поджогов чужого имущества - движимого и недвижимого. Дом и гараж с автомобилями были подожжены в Сосново около месяца назад: дому был нанесен частичный ущерб, два автомобиля были уничтожены огнем полностью. Женщину также задержали в Сосново - по имеющимся сведениям, она планировала новый поджог, и в момент задержания у нее при себе оказался сосуд с жидкостью для розжига.

Все поврежденное имущество принадлежало бывшему сожителю задержанной. Вместе с мужчиной они провели несколько лет в неофициальном союзе, после чего расстались, но в силу неофициального статуса отношений претензии женщины на раздел имущества оказались не удовлетворены. Возможно, именно этот фактор и стал причиной для возможных ответных действий с огнем. Общий ущерб от поджогов владелец дома и машин оценил примерно в два миллиона.

Женщина задержана на двое суток по статье 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Ранее в Петербурге задержали предполагаемого поджигателя кафе на Ветеранов.

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