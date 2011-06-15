В Петербурге задержали предполагаемого поджигателя кафе на Ветеранов

Ущерб от пожара составил 7 миллионов 500 тысяч рублей.

Полицейские Красносельского района Петербурга задержали подозреваемого в совершении поджога в кафе.

В полицию 25 июля поступило сообщение о том, что произошло возгорание в кафе у дома 118 на проспекте Ветеранов. По версии полиции, в результате конфликта с официантами, неизвестный совершил поджог кафе. Ущерб составил 7 миллионов 500 тысяч рублей.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны 31-летний мужчина и 40-летняя женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД