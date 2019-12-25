Ущерб сгоревшего на проспекте Ветеранов кафе составил 7,5 млн рублей

В кафе взорвались три газовых баллона.

В понедельник, 26 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу сообщили сумму ущерба сгоревшего кафе на проспекте Ветеранов, 118к1, которая поставила 7,5 млн рублей.

Пожар произошел накануне, 25 июля. Неизвестный, которого полиция еще разыскивает, поджег здание после ссоры с официантами.

Ранее мы писали, что стала известна причина пожара в кафе на Ветеранов. Там взорвалось три газовых баллона. Пожарные справились с огнем за 40 минут. Здание выгорело по всей площади.

Фото: Piter.tv