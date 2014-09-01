В Ленобласти девочка отдала мошенникам 7,5 миллионов рублей, чтобы её родители не сели в тюрьму

О случившемся в полицию заявила мать 13-летней девочки.

В Ленинградской области девочка-подросток отдала мошенникам 7,5 миллионов рублей в трех валютах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На телефон 13-летней девочке 8 марта через мессенджер позвонили неизвестные, которые представились "сотрудниками ФСБ". Ребенку сообщили, что в её семье проблемы и родители могут сесть в тюрьму, и для решения данной проблемы необходимо собрать все деньги в доме и передать курьеру.

Подросток взяла из сейфа 1 миллион рублей, 50 000 долларов и 20 000 евро, села в заранее вызванное неизвестными такси, которое привезло ее в гипермаркет на Гостилицком шоссе. Там на парковке девочка передала деньги неизвестной женщине.

О случившемся в полицию заявила мать девочки. Размер ущерба составил 7 420 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

За хищение более 16,5 млн рублей под видом поставки техники петербуржец проведет 6 лет в колонии.

Фото: Piter.tv