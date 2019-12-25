За хищение более 16,5 млн рублей под видом поставки техники петербуржец проведет 6 лет в колонии

Также удовлетворены иски потерпевших о компенсации ущерба, причиненного преступлением.

Оглашен приговор о хищении более 16,5 млн рублей под видом поставки техники. Об этом сообщила прокуратура Московского района.

В суде установлено, что подсудимый Александр Калинов в период с марта по сентябрь 2022 года убеждал граждан о наличии у него возможности поставки компьютерного оборудования и мобильных телефонов.

После получения предоплаты обязательства перед потерпевшими не исполнялись. Таким способом Калинов похитил денежные средства 25 граждан на сумму более 16,5 млн рублей.

Виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены иски потерпевших о компенсации ущерба, причиненного преступлением.

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Фото: Piter.tv