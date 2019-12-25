Петербурженка предстанет перед судом за мошенничество при продаже путевок

Она присвоила себе около 3 млн рублей.

В Петербурге генеральный директор туристической фирмы предстанет перед судом за мошенничество при продаже путевок. Об этом рассказали в прокуратуре Приморского района.

По версии следствия, с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года обвиняемая, являясь генеральным директором ООО "Протрэвел", заключила с гражданами договоры о продаже туристических путевок стоимостью от 115 тысяч рублей до 370 тысяч рублей.

Свои обязательства перед клиентами женщина не выполнила и не внесла оплату туроператорам за выбранные гражданами путевки в Таиланд, Египет, Турцию, Дубай, ОАЭ, Абхазию и на Мальдивы.

В результате 13 гражданам причинен ущерб в размере около 3 млн рублей, которые обвиняемая израсходовала по своему усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приморский районный суд для рассмотрения его по существу.

Ранее 18-летнего петербуржца задержали по подозрению в мошенничестве на сайте объявлений.

Фото: Piter.tv