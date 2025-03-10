18-летнего петербуржца задержали по подозрению в мошенничестве на Авито

Он получал деньги от покупателей, но не отправлял товар.

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на интернет-сервисе объявлений. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По оперативным данным, с мая 2024 года 18-летний молодой человек с использованием подставных учетных записей размещал объявления о продаже одежды на Авито. После того как покупатель соглашался на сделку, ему приходила ссылка в мессенджере, по которой он должен был произвести оплату товара. Деньги уходили на подставные счета, а далее обналичивались через крипто-валютные площадки. Товар до покупателя так и не доходил.

По данным полиции, на счету интернет-мошенника не менее 10 преступлений, совершенных в том числе в отношении жителей других регионов России.

У подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли: 8 банковских карт различных банков; 5 сим-карт; 1 мобильный телефон, ноутбук.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

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