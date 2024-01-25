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Более 10 млн рублей отдал мошенникам 13-летний петербуржец
Сегодня, 9:14
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Более 10 млн рублей отдал мошенникам 13-летний петербуржец

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Незнакомец под предлогом декларации денежных средств убедил мальчика передать и перевести сумму.

Полицейские разыскивают мошенников, которые убедили школьника отдать им более 10 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Выборгского района 21 апреля обратилась жительница дома по улице Александра Матросова с информацией о том, что ее 13-летнему сыну в период с 17 по 20 число звонил неизвестный. Незнакомец под предлогом декларации денежных средств убедил мальчика передать мужчине для внесения на "безопасный" счет 9,9 млн рублей, а позже еще перевести 350 тыс. рублей. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Ранее мы сообщили о том, что 80-летний пенсионер с Дибуновской улицы лишился из-за мошенников 15 млн рублей. Деньги нужно было передать неизвестным якобы для обеспечения их сохранности. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, улица александра матросова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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