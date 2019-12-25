Пенсионер с Дибуновской улицы лишился из-за мошенников 15 млн рублей

Деньги нужно было передать якобы для обеспечения их сохранности.

Полицейские Приморского района разыскивают "дропа" мошенников, которые обманули пенсионера на 15 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям накануне обратился пожилой мужчина в возрасте 80 лет с Дибуновской улицы, заявивший о том, что неизвестные под предлогом обеспечения сохранности денежных средств убедили его перевести на счет 2,3 млн рублей. Позже злоумышленники заставили снять со счетов 12,8 млн рублей и передать их курьеру.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники убедили пенсионерку с Северного проспекта "обезопасить" более 21 млн рублей. Потерпевшей сказали, что под угрозой ее квартира. Заявительница продала жилье и отправила злоумышленникам вырученные средства.

Фото: Piter.TV