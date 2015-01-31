Мошенники убедили пенсионерку с Северного проспекта "обезопасить" более 21 млн рублей

По словам незнакомцев, якобы мошенники похитили персональные данные женщины.

Полицейские разыскивают мошенников, которые убедили пожилую женщину "обезопасить" более 21 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 17 апреля в полицию Выборгского района обратилась 71-летняя жительница дома по Северному проспекту с информацией о том, что в период с 4 февраля ей звонили неизвестные. По словам незнакомцев, якобы мошенники похитили персональные данные пенсионерки, и для сохранения сбережений деньги необходимо перевести на другие "безопасные" счета. Потерпевшей сказали, что под угрозой ее квартира. Заявительница продала жилье и отправила вырученные средства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники под видом медработников крадут доступ к "Госуслугам".

Фото: Piter.TV