  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мошенники убедили пенсионерку с Северного проспекта "обезопасить" более 21 млн рублей
Сегодня, 9:57
147
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мошенники убедили пенсионерку с Северного проспекта "обезопасить" более 21 млн рублей

0 0

По словам незнакомцев, якобы мошенники похитили персональные данные женщины.

Полицейские разыскивают мошенников, которые убедили пожилую женщину "обезопасить" более 21 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 17 апреля в полицию Выборгского района обратилась 71-летняя жительница дома по Северному проспекту с информацией о том, что в период с 4 февраля ей звонили неизвестные. По словам незнакомцев, якобы мошенники похитили персональные данные пенсионерки, и для сохранения сбережений деньги необходимо перевести на другие "безопасные" счета. Потерпевшей сказали, что под угрозой ее квартира. Заявительница продала жилье и отправила вырученные средства. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники под видом медработников крадут доступ к "Госуслугам". 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, северный проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии