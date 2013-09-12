Мошенники под видом медработников крадут доступ к "Госуслугам"

Они предлагают пройти диспансеризацию.

В России участились случаи мошенничества, при котором злоумышленники под видом сотрудников поликлиник обманом получают доступ к личным кабинетам на портале "Госуслуги". Как сообщает МВД РФ, аферисты звонят россиянам, предлагают пройти диспансеризацию и просят назвать код из SMS, необходимый для входа в аккаунт.

Получив одноразовый пароль, мошенники получают полный доступ к персональным данным жертвы, включая паспортные сведения, ИНН и медицинские документы. Это позволяет им оформлять кредиты, совершать финансовые операции или продавать данные на чёрном рынке.

В ведомстве подчеркивают, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают коды подтверждения по телефону. Граждан призывают не сообщать подобную информацию посторонним и немедленно сообщать о подозрительных звонках в полицию.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербурженка потеряла 18 млн рублей из-за мошенников.

Фото: Piter.TV