В Красноярске завели дело из-за работы пансионата без медицинской лицензии

Постояльцы с хроническими заболеваниями не получали должного лечения.

На территории Красноярского края в Свердловском районе краевого центра региональным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг в пансионате для пожилых, инвалидов и малоподвижных граждан (по части 1 статьи 238 УК РФ) . Такие сведения предоставили сотрудники пресс-службы СК РФ в социальных сетях. В надзорном ведомстве установили, что с 28 февраля 2024 года в городе была организована деятельность коммерческой организации по уходу за пожилыми людьми и инвалидами в пансионате. В целях оказания постояльцам медицинских услуг указанный пансионат заключил договор с частной медицинской организацией. Однако оа учреждения не имели лицензии на оказание квалифицированной медицинской помощи клиентам. Следователи определили, что фактически пациентам не предоставлялась первичная врачебная медико-санитарная помощь. В результате граждане, имеющие хронические заболевания, не получали должного лечения. Также медицинская сестра в заведении работала вахтовым методом, а уход за пожилыми людьми осуществлялся сиделками. Сама организация располагались в арендованном здании.

Фактически рекомендуемая пожилым людям медицинская помощь не оказывалась, отсутствовали документы, подтверждающие прием постояльцами препаратов, некоторые лекарства выдавались без назначения врача. пресс-служба СК РФ по региону

Дополнительно специалистами установлены нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. Из-за ненадлежащего оказания услуг усматривается реальная угроза жизни и здоровью постояльцев пансионата. на февраль 2025 года в пансионате находилось 19 постояльцев.

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Фото и видео: ГСУ СК по Красноярскому мкраю и хакасии