В Тюмени грабитель с игрушечным пистолетом забрал шесть миллионов рублей у клиента банка

Ирина Волк рассказала о том, как полиция нашла подозреваемого в разбойном нападении.

В городе Тюмени российские правоохранительные органы в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в разбойном нападении на клиента банка. Соответствующее заявление через социальные сети опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что в местную полицию поступило заявление от жителя областного центра, который сообщил, что, получив в финансово-кредитном учреждении шесть миллионов рублей, вышел из здания и направился к своему автомобилю. Внезапно его атаковал неизвестный мужчина. Злоумышленник угрожал потерпевшему предметом, напоминающим пистоле. Грабителю удалось отобрать у жертвы рюкзак с наличными.

Неподалеку от места происшествия был найден похищенный рюкзак, несколько купюр, муляж пистолета, а также резиновую и медицинскую маски, очки, светоотражающий жилет и куртку. пресс-служба МВД РФ

Дополнительно в отделении банка найдена скрытая видеокамера.Оперативники определили, что устройство установил подозреваемый для дистанционного наблюдения за посетителями. По факту криминальной деятельности ведется уголовное дело по статье 162 УК РФ. Во время обысков в квартире, а также гараже у подозреваемого сотрудники полиции нашли и изъяли часть похищенных денежных средств, мобильные устройства, жесткие диски, несколько коробок со скрытыми камерами.

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Фото и видео: Telegram / Ирина Волк