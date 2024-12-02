Выходцы из Украины обманули 44 человека, пообещав им продать по низкой цене электронику, одежду и обувь

В Москве завершено расследование о фишинговом мошенничестве.

Российские правоохранительные органы задержали злоумышленников, которые создали порядка 30 сайтов, часть из которых имитировала ресурсы известных онлайн-магазинов. На них мошенниками размещались предложения о продаже электроники, одежды и обуви по низким ценам с большими скидками. При этом в разделе контактов использовались данные случайных юридических лиц и предпринимателей. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что фигуранты расследования организовали рекламную кампанию, которая позволила вывести эти онлайн-ресурсы в верхние строки рейтингов поисковых систем отечественного сегмента Интернета.

Общение аферистов с покупателями велось через онлайн-чаты, где клиентам предлагалось сделать предоплату за товары, отсканировав QR-код. После получения денежных средств преступники некоторое время отправляли клиентам посылки, где вместо заказанных вещей находились бутылки с водой. Со временем они вообще прекращали обратную связь. В целях конспирации участники незаконной схемы использовали банковские карты, оформленные на третьих лиц. С их помощью мужчины покупали на маркетплейсах ликвидные товары, а потом перепродавали их. От обмана пострадали по меньшей мере 44 человека. Подозреваемыми в настоящее время являются двое выходцев с Украины. Они были задержаны в Москве. Материалы уголовного дела, ведущегося по части 4 статьи 159 УК РФ, передано в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.

Тщательно проверяйте интернет-магазины, которые требуют внести полную предоплату за товар. Помните о том, что за низкими ценами, рекламой и положительными отзывами могут скрываться мошенники. Бесплатный сыр, как правило, располагается в мышеловках.... Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

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Фото и видео: МВД Медиа