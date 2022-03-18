Члены банды инсценировщиков из Петербурга отправлены в СИЗО за махинации со страховкой

Фигуранты причастны к хищению почти 4 млн рублей.

Октябрьский районный суд Северной столицы назначил меры пресечения трем фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Подозреваемые – Айазян, Худиев и Тумасян – обвиняются в хищении порядка 4 млн рублей у страховых фирм посредством обманов и инсценировок, – пишут в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В Следствии полагают, что мужчины, включая в том числе гражданина Григоряна и других неустановленных лиц, действуя в составе ОГ, множество раз инсценировали ДТП. Они вводили в заблуждение представителей АО "АльфаСтрахование" и СПАО "Ингосстрах" относительно страхового случая и тем самым похищали денежные средства.

На счету у банды – примерно 10 случаев мошенничества. Троих из ОГ отправили под стражу до 7 июня.

Все возражали. Айвазян просил домашний арест, Худиев – запрет определенных действий, а Тумасян – домашний арест или запрет определенных действий. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что петербургский суд оставил без изменений приговор школьникам, убившим 13-летнюю девочку.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга