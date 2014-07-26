Петербургский суд оставил без изменений приговор школьникам, убившим 13-летнюю девочку

Ее мать пыталась добиться ужесточения наказания.

Суд Северной столицы оставил без изменений приговор двум подросткам, которые в мае 2023 года на камеру убили 13-летнюю подругу. Ее мать подавала апелляцию, но безрезультатно – приговор несовершеннолетним остался без изменений, – сообщают в "КП-Петербург".

Напомним, что почти два года назад два 16-летних подростка-блогера – мальчик и девочка – заманили потерпевшую в лес на севере Петербурга, якобы на пикник. На месте "пикника" они включили камеру и начали брать у пострадавшей интервью. В какой-то момент парень прямо во время съемки подошел к 13-летней девочке сзади и ударил ее молотком по голове.

Младшеклассница скончалась на месте. Ее тело тут же закопали в специально приготовленную могилу. После расправы подростки связались с матерью убитой и сказали не искать ее, поскольку та сбежала "в поисках лучшей жизни".

Несовершеннолетних блогеров задержали и признали виновными в убийстве группой лиц по предварительном сговору. Парень получил 7 лет в воспитательной колонии, а девушке – 6. Вскоре после оглашения приговора мать потерпевшей, возмущенная решением суда, подала апелляцию.

20 марта состоялось долгожданное заседание горсуда. Но убийцам не изменили срок. Так и оставили семь и шесть лет воспитательной колонии. Только немного увеличили сумму морального ущерба. Знаю, что та сторона снова хочет подавать апелляцию. Я написала заявление в Следственный комитет РФ, к концу апреля должны дать ответ. Школьники до сих пор находятся в СИЗО, где день считают за полтора . 30 апреля будет два года, как мою дочь убили группой лиц по предварительному сговору. И убийцы, согласно нашему законодательству, уже через 2-3 года смогут выйти на свободу. Мать убитой 13-летней девочки

Родительница убитой также сказала, что родители одного из фигурантов дела хотели встретиться с ней перед заседанием по апелляции, чтобы принести публичные извинения. Но мать не пришла на заседание.

Нужно менять законы. Убийцы малолетние. Больше 10 лет им не дали бы. Хотя общественность негодует. Потому что у мальчика и девочки налицо поведение маньяков-убийц. Люди бояться их освобождения. Но государство не может пойти против своих же законов и дать срок побольше Мать убитой 13-летней девочки

Журналисты опросили экспертов, которые сошлись на мнении, что подросткам дали "средние" сроки. Так, по мнению почетного адвоката Гильдии российских адвокатов Андрея Воробьева, все было исполнено в рамках Уголовного кодекса. Он считает, что в суде могли дать и больше, но свою роль сыграли какие-то смягчающие обстоятельства.

Это все равно строгое наказание для подростков. В колонии для несовершеннолетних им поблажек не будет. Они будут выживать в среде таких же жестоких сверстников. А после 18 лет их переведут к взрослым. Евгений Зобов, адвокат, бывший следователь и прокурор

Ранее на Piter.TV: В Петербурге мальчик сообщил полиции, что его пытался задушить отец на приеме у стоматолога.

Фото: социальные сети участников судебного процесса, ГСУ СК России по Санкт-Петербургу