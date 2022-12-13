Адвокат рассказала, какое наказание грозит подросткам за убийство 13-летней петербурженки

Как отметила адвокат, подростка, подозреваемого в убийстве, могут посадить минимум на восемь лет.

Двоих подростков задержали по подозрению в жестком убийстве 13-летней девочки в Парголово. Семиклассницу заманили в лес под предлогом пикника, где 16-летний подросток забил до смерти жертву молотком. Адвокат Мария Меренкова в беседе с "Невскими Новостями" предположила, какое наказание грозит подросткам, которые жестоко убили девочку.

Как отметила адвокат, подростка, подозреваемого в убийстве, могут посадить минимум на восемь лет. Девушку, которая снимала видео, если будет доказано, что она делала это добровольно, также могут лишить свободы, но на меньший срок. Максимальный срок по данной статье несовершеннолетним не назначается, поэтому будет учитываться множество факторов.

При этом, не исключается, что медэкспертиза установит невменяемость преступников. Тогда будет освобождение от уголовной ответственности и принудительное помещение в психиатрическую клинику. Такая экспертиза должна быть проведена в ближайшее время.

Ранее следователи показали видео с места убийства петербургской школьницы.

Фото: СК по СПб