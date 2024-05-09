В Петербурге мальчик сообщил полиции, что его пытался задушить отец на приеме у стоматолога

Отец утверждает, что версия сына неверна.

В Петербурге 11-летний мальчик заявил в полицию о попытке удушения со стороны отца, сообщает 78.ru.

Инцидент произошёл в понедельник днем, когда сотрудники правоохранительных органов заметили мальчика в шоковом состоянии на Финляндском вокзале. Ребенок был доставлен в больницу, где рассказал, что утром он и его отец, с которым у него напряжённые отношения, отправились на прием к стоматологу. Во время процедуры, когда мальчику ввели анестезию и начали лечить зуб, он громко закричал.

Отец тут же вбежал в кабинет и начал душить ребенка, прижимая его к креслу, а затем заломил ему руку. Когда мальчик стал сопротивляться, мужчина ударил его по лицу. В конце концов ребенку удалось вырваться и убежать.

Отец утверждает, что версия сына неверна. По его словам, ребенок вел себя капризно, мешал лечению и устроил истерику. Отец пытался удержать сына, чтобы врач мог завершить процедуру. Мальчик стал вырываться и сбежал. Мужчина предполагает, что сын поехал домой, но ошибся маршрутом автобуса и в итоге оказался на вокзале.

Семья мальчика полная, но он остался на второй год в школе.

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Фото: Piter.TV