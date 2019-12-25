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Подростков с пистолетом задержали в ТРЦ "Галерея"
Сегодня, 12:40
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Подростков с пистолетом задержали в ТРЦ "Галерея"

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В отношении задержанных составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Вечером 8 апреля группа подростков посетила торгово-развлекательный центр "Галерея" в центре Санкт-Петербурга, имея при себе оружие, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Подростки демонстрировали пистолет окружающим, что привело к их задержанию. Известно, что двоих из задержанных молодых людей уже исполнилось 18 лет, а двум другим — 17. Взрослых поместили в изолятор временного содержания, в то время как несовершеннолетние были отпущены домой, но обязаны явиться в полицию.

В отношении задержанных составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Ранее мы сообщили о том, что cтуденты петербургского вуза устроили драку перед сдачей зачета. Конфликт возник из-за спора о том, кто первым должен пойти отвечать преподавателю. Быстро вспыхнувшие эмоции переросли в физическую схватку. У двоих участников драки врачи диагностировали травмы губ и ротовой полости.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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