Подростков с пистолетом задержали в ТРЦ "Галерея"

В отношении задержанных составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Вечером 8 апреля группа подростков посетила торгово-развлекательный центр "Галерея" в центре Санкт-Петербурга, имея при себе оружие, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Подростки демонстрировали пистолет окружающим, что привело к их задержанию. Известно, что двоих из задержанных молодых людей уже исполнилось 18 лет, а двум другим — 17. Взрослых поместили в изолятор временного содержания, в то время как несовершеннолетние были отпущены домой, но обязаны явиться в полицию.

В отношении задержанных составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Ранее мы сообщили о том, что cтуденты петербургского вуза устроили драку перед сдачей зачета. Конфликт возник из-за спора о том, кто первым должен пойти отвечать преподавателю. Быстро вспыхнувшие эмоции переросли в физическую схватку. У двоих участников драки врачи диагностировали травмы губ и ротовой полости.

Фото: Piter.TV