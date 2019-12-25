Cтуденты петербургского вуза устроили драку перед сдачей зачета

Конфликт возник из-за спора о том, кто первым должен пойти отвечать преподавателю.

В Петербурге студенты одного из университетов устроили драку перед сдачей зачёта, как сообщает 7 апреля телеграм-канал "Mash на Мойке".

Конфликт возник из-за спора о том, кто первым должен пойти отвечать преподавателю. Быстро вспыхнувшие эмоции переросли в физическую схватку.

У двоих участников драки врачи диагностировали травмы губ и ротовой полости. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

Ранее мы сообщили о том, что в отношении участников драки у ТРЦ "Галерея" возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл вечером 29 марта. Сообщение о драке на Лиговском проспекте поступило в полицию, но прибывшие сотрудники правоохранительных органов никого на месте происшествия не обнаружили.

Позднее из больницы поступили сведения о том, что в результате драки пострадал 32-летний житель Татарстана. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы.

Фото: Piter.TV