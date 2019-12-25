Петербуржец получил штраф в 150 тысяч рублей за ложное сообщение о взрыве в автобусе

Ложное сообщение привело к нарушению работы экстренных служб и отвлечению ресурсов от реальных происшествий.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу Евгения Пасько, обвинённого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Инцидент произошёл 19 марта 2023 года в салоне автобуса №202.

По материалам дела, находясь в автобусе, Пасько дважды позвонил на номер экстренных служб "112". В первом звонке он заявил, что хочет "преобразовать жизнь людей в крах", а во втором сообщил, что при нём находятся две гранаты, которые он намерен взорвать. В результате на места, где он находился (проспект Науки и улица Вавиловых), прибыли экстренные службы. Были проведены проверки на наличие взрывных устройств, однако опасных предметов не обнаружили.

Ложное сообщение привело к нарушению работы экстренных служб и отвлечению ресурсов от реальных происшествий.

Пасько признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей, который с учётом времени, проведённого под стражей, был снижен до 150 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv