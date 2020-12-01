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На Сахалине саперы взорвали мину

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Специалисты выяснили, что находка относится к 40-м годам прошлого столетия.

На Сахалине саперы взорвали мину. Об этом сообщил портал "Оха65.ру".

Мину обнаружил местный житель в селе Москальво. Специалисты выяснили, что находка относится к 40-м годам прошлого столетия. Точную дату ее изготовления не удалось определить из-за сильной коррозии. Мину взорвали на безопасном от населенного пункта расстоянии. На месте взрыва осталась воронка значительных размеров.

Ранее мы сообщали, что на территории предприятия на Совхозной обнаружили мину времен ВОВ.

Видео: Telegram / Оха65.ру • Городской портал

Теги: взрыв, мина, сахалин
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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