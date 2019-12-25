Мать и сын загадочно погибли в Сахалинской области

На телах погибших не обнаружили признаков насильственной смерти.

Женщина, ее сын и муж скончались в селе Восточное Макаровского района. Об этом сообщила прес-служба СК России по Сахалинской области

По данным издания, во дворе частного дома обнаружили тело 30-летнего мужчины, а в доме — тело его 58-летней матери. Рядом на лавке сидел отец в очень тяжёлом состоянии. Его госпитализировали в Макаровскую ЦРБ. Мужчина впал в кому и 10 сентября скончался.

Одной из возможных причин трагедии правоохранители назвали суррогатный алкоголь. Однако родственники рассказали, что в доме погибших не было бутылок со следами спиртного. Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства гибели трех человек, также назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее мы сообщали, что женщина и трёхлетний сын погибли при падении из окна в Подмосковье.

Фото: СК России по Сахалинской области