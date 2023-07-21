Российские и китайские моряки в ходе учений уничтожили плавающую мину

Корабли ТОФ участвуют в совместных с КНР маневрах в Японском море.

Российские и китайские моряки в ходе совместных военно-морских учений "Север/Взаимодействие - 2023" уничтожили плавающую мину и отразили атаку условного противника. Об этом журналистам рассказали в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. Специалисты прошли тренировки, в которых они обучались поражать из крупнокалиберного пулемета с борта большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" макет морской плавающей мины. Объект якобы представлял опасность для гражданского судоходства в акватории региона. Дополнительно боевые корабли отработали морской бой с кораблем условного противника и выполнили артиллерийскую стрельбу по надводной цели из 100-миллиметровых артиллерийских установок АК-100 и А-190.

Напомним, что Военно-морской флот России на маневрах представляют большие противолодочные корабли от Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветы "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", суда обеспечения. От ВМС НОАК в регионе задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху". Дополнительно от Пекина и Москвы привлекается свыше 30 летательных аппаратов морской авиации. Учения организованы в акватории Японского моря в период с 20 по 23 июля.

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Фото и видео: Минобороны России