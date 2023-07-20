ВСУ потеряли до 60 военнослужащих на Краснолиманском направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе "Центра" на СВО.

На Краснолиманском направлении за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции российскими военными были успешно отражены две атаки противника. Об этом журналистам на регулярном брифинге с журналистами от 20 июля рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что поражено порядка 60 человек личного состава противника, а также боевая машина пехоты (БМП), самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30. Боевые задачи выполнялись представителями "Центральной" группировки Вооруженных сил России.

Отражены две атаки противника северо-западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. В районе населенного пункта Кременная уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. ИгорьКонашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт также пояснил, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинским подразделениям 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад, расположенным районах населенных пунктов Ямполовка и Торское Донецкой народной республики, а также вблизи Серебрянского лесничества.

Российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS.

Фото и видео: Минобороны России