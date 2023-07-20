Российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS

Игорь Конашенков сообщил о работе военных на СВО.

Российские средства противовоздушной обороны в течение последних суток в зоне проведения специальной военной операции перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, а также уничтожили 32 украинских беспилотника. Соответствующей информацией с журналистами поделился на регулярном брифинге от 20 июля официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции российскими специалистами было поражено: 456 самолетов, 243 вертолета, 5 140 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 10 776 танков и других боевых бронированных машин противника.

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России