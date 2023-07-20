Игорь Конашенков рассказал о работе "Запада" на СВО.

На купянском направлении Вооруженные силы Украины за последние сутки потеряли до 110 военнослужащих. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от 20 июля официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что работа велась при участии оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийскими подразделениями "Западной" группировки сил. Противник располагался вблизи населенных пунктов Молчаново и Кисловка в Харьковской области а также Стельмаховска Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области военными России была пресечена деятельность украинской дивыерсионно-разведывательной группы.

Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России отразили 16 украинских атак на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России