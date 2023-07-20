ВС России отразили 16 украинских атак на Донецком направлении

Игорь Конашенков оценил работу "Южной" группировки сил на СВО.

Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции отбили 16 атак украинских боевых подразделений, расположенных на донецком направлении. В общей сложности киевский режим лишился 210 человек личного состава ВСУ. Соответствующими статистическими данными с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге от 20 июля поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

В результате слаженных и активных действий... успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Севернее Клещеевки. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт заметил, что при помощи оперативно-тактической и армейской авиации военными поражены живая сила и техника ВСУ, расположенные в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Дылеевка Донецкой народной респкблики. Уничтожены боевая бронированная машина противника, три автомобиля, артиллерийская система М777 американского производства, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и "Мста-Б".

ВС России нанесли удары возмездия по военным объектам в Одессе и Николаеве.

Фото и видео: Минобороны России