Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские военнослужащие в ночь на 20 июля совершили новые удары возмездия по районам производства и хранения украинских безэкипажных катеров-дронов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что боевые задачи были реализованы при помощи высокоточного оружия морского и воздушного базирования. Объекты противника располагались вблизи города Одессы и Ильичевска Одесской области. А около Николаева военные смогли поразить объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант

Артиллеристы ВДВ уничтожили две украинских БМП на артемовском направлении.

Фото и видео: Минобороны России