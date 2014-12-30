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ВС России нанесли удары возмездия по военным объектам в Одессе и Николаеве

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские военнослужащие в ночь на 20 июля совершили новые удары возмездия по районам производства и хранения украинских безэкипажных катеров-дронов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что боевые задачи были реализованы при помощи высокоточного оружия морского и воздушного базирования. Объекты противника располагались вблизи города Одессы и Ильичевска Одесской области. А около Николаева военные смогли поразить объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант

Артиллеристы ВДВ уничтожили две украинских БМП на артемовском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, николаев, одесса, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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