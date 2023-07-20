Артиллеристы ВДВ уничтожили две украинских БМП на артемовском направлении

Военные рассказали о выполнении задачи в зоне СВО.

Российские артиллеристы из боевого соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе отражения наступления Вооруженных сил Украины на артемовском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции смогли ликвидировать две боевые машины пехоты (БМП) противника.Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что задачу по обнаружению целей выполнил расчет беспилотников коптерного типа.

...Было обнаружено две единицы боевой машины пехоты противника, пытавшихся доставить к линии боевого соприкосновения личный состав. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией, сразу же десантники нанесли огневой удар. пресс-служба Минобороны России

В военном ведомстве заметили, что после первых выстрелов по цели ВСУ огонь был скорректирован, в результате чего уничтожены две украинские боевые бронированные машины, которые предпринимали попытку после высадки украинской пехоты отойти в тыл собственных подразделений.

На Херсонском направлении пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр.

Фото и видео: Минобороны России