На Херсонском направлении пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка Вооруженных сил России "Днепр" пресекла попытку диверсантов Вооруженных сил Украины форсировать реку Днепр. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал местный руководитель прес-сслужбы "Днепра" Роман Кодрян. Специалист заметил, что специалисты смогли ликвидировать в регионе проведения специальной военной операции за последние сутки три быстроходные лодки противника.

При попытке форсирования реки Днепр диверсионно-разведывательной группой противника подразделениями группировки уничтожены три быстроходных лодки с военнослужащими ВСУ. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

Дополнительно на Херсонском направлении артиллеристы совершили удары по позициям артиллерийских и минометных расчетов ВСУ, установленных в районах Кизомыса, Антоновки и Львово. Военнослужащие уничтожили гаубицу Д-30, два минометных расчета, склад с горюче-смазочными материалами и личный состав армии киевского режима на данной территории.

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Фото и видео: Минобороны России