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В Японском море начались совместные учения Китая и России

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Учения будут проходить в период с 20-го по 23 июля.

В акватории Японского моря начались совместные учения Китая и России "Север/Взаимодействие - 2023". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Учения будут проходить в период с 20-го по 23 июля. Их основной целью является укрепление военно-морского сотрудничества между Москвой и Пекином, а также поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В военном ведомстве отметили, что в ходе учений будут отрабатываться противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов. Кроме того, запланировано выполнение совместных артиллерийских стрельб.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сбили украинский Су-25 в ДНР и Ми-8 в Харьковской области.

Видео: Минобороны России

Теги: китай, минобороны россии, россия, учения, японское море
Категории: Лента новостей, Новости России,

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