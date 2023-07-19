Минобороны: российские войска сбили украинский Су-25 в ДНР и Ми-8 в Харьковской области

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО и ВКС России на СВО.

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский самолёт Су-25, летавший над территории Донецкой народной республики. Операция была выполнена за последние сутки проведения специальной военной операции в районе населенного пункта Раздольное. Дополнительно средства противовоздушной обороны РФ сбили вертолет противника в Харьковской области. Соответствующей информацией с журналистами поделился

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Раздольное Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кутьковка Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8. пресс-служба минобороны России

За минувшие сутки российскими военными было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов противника.

ВС России овладели железнодорожной станцией Молчаново в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России