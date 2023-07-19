Минобороны: ВС России заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские войска на купянском направлении заняли железнодорожную станцию Молчаново. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 июля сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков.

Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Ранее утром в среду начальник местного пресс-центра российской "Западной" группировки сил Сергей Зыбинский сообщил СМИ о том, что на Двуреченском направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки в ходе боя в районе населенного пункта Масютовка и станции Синьковка боевые подразделения овладели четырьмя опорными пунктами противника, а также тремя наблюдательными постами ВСУ.

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении.

Фото и видео: Минобороны России