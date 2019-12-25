Олег Жолобов и Никита Данилов-Новорусский стали чемпионами на "Игора Драйв"

Финальные заезды на "Игора Драйв" определили победителей картингового сезона.

Автодром "Игора Драйв" завершил летний картинговый сезон. В октябре на трассе Картинг-центра прошли заключительные этапы Летнего кубка по картингу и Индивидуального кубка на выносливость, по итогам которых определили победителей обоих турниров. Об этом 23 октября сообщили организаторы.

Финальный, шестой этап Летнего кубка состоялся 13 октября. В квалификации участвовали 57 гонщиков. На сухой трассе лучшее время показал Дмитрий Куксенко, а на мокрой быстрее всех оказался Олег Жолобов.

В Финале А победу одержал Даниил Бобров, стартовавший с пятой позиции. Вторым финишировал Олег Жолобов, третьим — Александр Торгашов. В Финале В первым к финишу пришёл Николай Сливкин, второе место занял Константин Морозов, третье — Вячеслав Тимофеев.

По итогам всего Летнего кубка чемпионом стал Олег Жолобов, набравший 561 очко. Серебряным призёром с 531 баллом оказался Даниил Бобров, бронзовым — Дмитрий Куксенко с 524 очками. Александр Торгашов занял четвёртое место, отстав от третьей позиции всего на два очка. В соревнованиях за сезон участвовали 117 пилотов.

В женском зачёте первенствовала Виктория Станкевич с 412 баллами. Она заняла восьмое место в общем рейтинге. Второй стала Олена Ребенко, набравшая 251 очко, третьей — Екатерина Капранова со 117 баллами. В категории "95+" победил Андрей Грачев с 255 очками. Следом расположились Дмитрий Северьянов с 212 баллами и Константин Морозов со 171 очком.

Четвёртый этап Индивидуального кубка на выносливость прошёл 20 октября. Турнир впервые организовали в 2026 году. Его формат объединил индивидуальное пилотирование и четырёхчасовой марафон: каждый участник управлял картом самостоятельно и должен был выполнить девять пит-стопов продолжительностью 150 секунд для замены машины.

В квалификации заключительного этапа лучшим стал Никита Данилов-Новорусский. Александр Торгашов уступил ему всего 0,073 секунды.

Победителем первого в истории Индивидуального кубка на выносливость стал Никита Данилов-Новорусский, набравший 162 балла. Александр Торгашов с 144 очками занял второе место, завершив все четыре марафона на второй ступени пьедестала. Бронзу завоевал Сергей Макаров, набравший 132 балла. Он пропустил первый этап, но в трёх остальных гонках финишировал третьим. Всего в турнире приняли участие 15 пилотов.

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Фото: "Игора Драйв"