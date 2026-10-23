В РФ создали новейший робототехнический комплекс разминирования "Титан"

Боевое изделие успешно прошло испытания и планируется к применению в зоне спецоперации. "

Российские специалисты создали новейший робототехнический комплекс для разминирования "Титан". Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился разработчик изделия. Специалист уточнил, что использование электромоторов, реализация низкого профиля, круговая противоосколочная защита от всех известных готовых поражающих элементов противопехотных инженерных боеприпасов обеспечивают технике скрытность и необходимую живучесть приреализации пjставленных командованием задач в зоне боевых действий. Разработчик пояснил, что отечественный комплекс обладает повышенным запасом взрывоустойчивости.

В настоящий момент продолжается работа по совершенствованию уровня защищенности, использования нового вида управления, конструкции тралящего оборудования. источник СМИ

Известно, что общая масса комплекса составляет 2,3 тонны, его грузоподъемность - одну тонну. Максимальная скорость "Титана" с тралящим оборудованием указана разработчиками в семь километров за час, а без тралящего оборудования - 14 километров в час. Отечественный комплекс готов автономно работать не менее 3,5 часов. Ширина полосы траления составляет два метра. При необходимости "Титан" можно оснастить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дальность управления комплексом зависит от используемого типа связи, но при этом составляет не менее 500 метров. Эксперт заметил, что изделие предназначено для проделывания сплошного прохода в противопехотных минно-взрывных заграждениях путем траления основных типов противопехотных мин.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС, конструкторское бюро "Титан"