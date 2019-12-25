Суд в Петербурге вынес приговор градозащитнику Владимиру Журавлёву

Петербуржца Владимира Журавлёва приговорили к трём годам колонии за публикации в соцсети.

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга назначил три года колонии общего режима краеведу и градозащитнику Владимиру Журавлёву. Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, с 3 по 6 апреля 2022 года Журавлёв разместил в публичном профиле социальной сети три записи в группе "Город Ораниенбаум". По оценке суда, публикации содержали сведения, которые противоречили официальной информации Минобороны России и других государственных источников, но подавались как достоверные. Записи оставались доступными для неограниченного круга пользователей и не были удалены автором.

Суд установил, что публикации были сделаны из мотивов политической и идеологической ненависти к представителям российских Вооружённых сил и государственных органов. По версии суда, они были направлены на формирование негативного отношения к армии, участвующей в специальной военной операции. Журавлёв признал вину частично.

Помимо трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, суд запретил ему на три года заниматься администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей.

Владимир Журавлёв был депутатом муниципального совета МО Ломоносов в 2010–2015 годах. Он известен публикациями о градозащите, экологии и культурной жизни Ораниенбаума.

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Фото: Piter.TV