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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных в зоне СВО.

Российские боевые подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции до 50 украинских военнослужащих, а также четыре пикапа, две гаубицы "МСТА-Б", самоходную артиллерийская установка "Акация" противника. Соответствующими статистическими данными поделился в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 июля официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

В результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, четыре пикапа, две гаубицы "МСТА-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: акация, всу, игорь конашенков, минобороны, сво, херсонское направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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