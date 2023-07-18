Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе военных в зоне СВО.

Российские боевые подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции до 50 украинских военнослужащих, а также четыре пикапа, две гаубицы "МСТА-Б", самоходную артиллерийская установка "Акация" противника. Соответствующими статистическими данными поделился в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 июля официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

В результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, четыре пикапа, две гаубицы "МСТА-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России